¿PELEA? Vinicius Jr respondió a Simeone tras conflicto en Supercopa

Vinícius Júnior contestó públicamente al entrenador Diego Pablo Simeone a través de su cuenta de Instagram tras el encontronazo que protagonizaron durante la semifinal de la Supercopa, y lo hizo con un mensaje directo: “Has perdido otra eliminatoria”, acompañando el comentario con emoticonos que ridiculizaban al técnico rojiblanco. La publicación se viralizó de inmediato y encendió un nuevo episodio en la ya tensa rivalidad entre ambos conjuntos.

El intercambio se originó durante un cruce en el área técnica que fue captado por cámaras y recogido por periodistas y cuentas deportivas en redes sociales; en esos registros se aprecia un cara a cara entre Simeone y Vinícius que derivó en reacciones en cadena dentro del vestuario y en las declaraciones posteriores de protagonistas y entrenadores. Esa secuencia fue precisamente la que el brasileño replicó en Instagram al responder a un video del incidente.

¿Qué dijo Simeone sobre la polémica con Vinicius Jr en la Supercopa?

Tras el partido, el propio Simeone evitó entrar en valoraciones extensas sobre el choque y llegó a afirmar no recordar con nitidez lo ocurrido en el intercambio, mientras que otros actores incluido personal del Real Madrid manifestaron su desconcierto por la confrontación entre los protagonistas. La réplica pública de Vinícius añadió un componente de provocación que rápidamente fue debatido por medios y aficionados.

¿Qué impacto tuvo en redes sociales la respuesta de Vinicius Jr a Simeone?

La repercusión en redes sociales fue inmediata: el comentario del delantero blanco multiplicó las reacciones, dividió opiniones entre quienes celebraron la respuesta y quienes criticaron la falta de mesura de ambas partes, y abrió el debate sobre el comportamiento de futbolistas y técnicos en partidos de alto voltaje. Diversos analistas advierten que, más allá del intercambio puntual, estos episodios suelen tensar aún más los derbis y pueden exigir medidas de comunicación por parte de los clubes para enfriar el conflicto.

