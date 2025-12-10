Edwin Díaz acepta oferta de Dodgers: nuevo cerrador boricua

Los Dodgers de Los Ángeles hicieron oficial el movimiento que su afición llevaba semanas esperando: Edwin Díaz aceptó la oferta de Dodgers y será el nuevo cerrador boricua del equipo para la temporada 2026. El veterano relevista llega como respuesta directa a los constantes tropiezos del bullpen angelino durante 2025, un año en el que las oportunidades de salvamento desperdiciadas costaron juegos clave.

El acuerdo con Edwin Díaz, según diversos reportes, será por tres temporadas y $69 millones de dólares, convirtiéndolo en la primera gran firma de los bicampeones de MLB en esta agencia libre. Con esta incorporación, los Dodgers esperan solucionar un problema que los persiguió durante toda la campaña pasada.

Edwin Díaz aceptó la oferta de Dodgers para liderar el bullpen

A sus 31 años, Edwin Díaz sigue siendo uno de los cerradores más respetados de Grandes Ligas. La temporada pasada salvó 28 de 31 oportunidades con los Mets de Nueva York, manteniendo su etiqueta de relevista confiable, con un slider devastador y una presencia escénica que pocos pitchers poseen.

Su trayectoria incluye 253 salvamentos, 839 ponches, efectividad de 2.82 y un histórico 2018 con Seattle, cuando lideró la liga con 57 rescates. Aunque sus números han tenido altibajos recientes, especialmente tras su ausencia en 2023, su impacto competitivo y emocional permanece intacto.

Dodgers buscan poner fin a los errores del bullpen en 2025

El bullpen fue el talón de Aquiles de los Dodgers en 2025. Con 27 salvamentos desperdiciados, Tanner Scott sin cumplir expectativas y Kirby Yates lesionado, el equipo quedó expuesto en momentos clave. En playoffs, el novato Roki Sasaki asumió el rol de cerrador con gran desempeño, pero regresará a la rotación para 2026.

Por eso, Edwin Díaz aceptando la oferta de Dodgers es una solución inmediata. El boricua comandará un grupo que incluye a Alex Vesia, Blake Treinen, Anthony Banda, Jack Dreyer, Brock Stewart y Brusdar Graterol, todos con roles definidos para maximizar la estabilidad del bullpen.

La misión es clara: cerrar juegos que en 2025 se escaparon y darle seguridad a un equipo que aspira a mantenerse como potencia en MLB rumbo a un 2026 donde el mundo deportivo estará en ebullición gracias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.