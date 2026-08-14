Efraín Juárez acepta extrañar a Pumas; afición explota contra él

Pasaron los días y semanas sin tener declaraciones oficiales de parte de Efraín Juárez sobre lo sucedido en su salida de Pumas. La afición le vio como un DT que los regresó a competir en lo más alto y quedándose a un paso de la gloria. Sin embargo, una parte de los seguidores del club quedó dolida por la manera en la que se fue. El estratega indicó que él cumplió con su palabra.

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¿Por qué Efraín Juárez se fue de Pumas?

El estratega mexicano ha sido de lo más especial que ha surgido de la nueva generación de DT’s aztecas. Ya fue campeón en Colombia y sue quedó a nada de ganar un trofeo con Pumas, para de manera inmediata emigrar a Europa. Sin embargo, sabe que se quedó a nada de darle una alegría inconmensurable a la afición. “Ahora nos quedamos con la espinita porque nos quedamos a nada de poder ser campeones, esa es la realidad”.

En esta reciente entrevista dada tras su silencio absoluto después del Clausura 2026, indicó que él lo único que prometió fue hacer que la afición se sintiera orgullosa de los Pumas. Además, dejó un poco abierto el por qué de su salida, que se indica se concretó cuando la directiva no le quiso renovar antes de la liguilla. “Creo que al final la gente conectó, la gente se sintió representada por lo que veía dentro de la cancha, del terreno de juego”.

Aunque todos esperaban que diera detalles de cómo se rompió la relación con la directiva, en cierta manera le dejó la responsabilidad de alguna aclaración a los directivos. “Creo que son preguntas más que para mí…. son, yo creo que para, un poco para Toño (Sancho) que es el vicepresidente deportivo”.

¿Cómo va la etapa de Efraín Juárez en Europa?

Aunque es muy reciente su arribo al Györi ETO, ya puede presumir de experiencias que pocos técnicos mexicanos poseen. Casi de inmediato se enfrentó a un clasificatorio de Champions Leagues rumbo a la temporada 2026-27 donde cayó en Primera Ronda ante el Vikingur de Islandia. Mientras que en los clasificatorios a la Conference League, cayó en la Tercera Ronda (a una fase de los PlayOffs) ante el Riga de Letonia. Y en Hungría la liga va iniciando, jugándose la tercera y cuarta fecha en una temporada de más de 30 partidos para elegir al monarca.