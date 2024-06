Así se despidió Antonio Sancho de los Tigres

Antonio Sancho ha dejado de ser el vicepresidente de los Tigres y se despidió en una emotiva conferencia de prensa.

“Me voy tranquilo, me voy en paz. He tenido cuatro presidentes en esta última fase de directivo y con los cuatro conseguimos cosas importantes y objetivos. Me voy en paz, creo que con el deber cumplido. Hoy toca reinventarme, quedarme en Monterrey y ayudar a mi esposa en su emprendimiento”, dijo entre lágrimas.

El paso de Sancho por los Tigres

Al tiempo que recordó su arribo a San Nicolás de los Garza en el 2000, para seguir su andar como futbolista –tras su inicio con los Pumas-, el dirigente dejó claro que no colocó a un candidato para sucederle en la vicepresidencia deportiva de la entidad.

“Yo no estoy para dar recomendaciones, cada uno tiene una manera, una forma. Nada más decirle que llega a una gran institución, a una gran afición, con grandes jugadores y profesionales, y que seguramente van a seguir consiguiendo muchos éxitos como se merece esta institución”, expuso.

Los logros de Sancho en Tigres

A su lado, se encontraba el presidente del club, Mauricio Culebro, quien no sólo le agradeció por los años de labor y los títulos conseguidos durante su gestión (3 de Liga BBVA MX , dos de Campeones Cup, cuatro de Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf), sino que mandó un mensaje de fuerza y progreso al entorno felino.

“Se terminó un ciclo, se cumplió. En la vida, todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Aquí en esta institución todos somos pasajeros, todos vamos a tener un día que nos tengamos que ir.. Lo único que perdura y estará siempre es la institución y la afición. Es momento de reinventarnos y de cambiar”, sentenció.

