¿Efraín Juárez le deja DARDO a Cruz Azul tras derrotar a Pachuca? “Falta para las fotos, el domingo que viene”
Al término del partido entre Pumas y Pachuca, Efraín Juárez aseguró que lo mejor está por venir para el club universitario y que los fotógrafos deben esperarse al domingo
Después de 6 años, los Pumas de la UNAM se metieron a una final de la Liga BBVA MX al derrotar por marcador de 1-0 (1-1 global) a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario gracias a un gol solitario de Jordan Carrillo y a la dirección técnica de Efraín Juárez, quien le ha devuelto la garra y la mística al conjunto Auriazul, además, se ha vuelto un protagonista con el micrófono y tras clasificar a la serie definitiva del certamen, le soltó un dardo a Cruz Azul y compañía, quienes serán sus próximos rivales.
Al terminar el partido, las cámaras de Azteca Deportes captaron a Efraín Juárez cuando intentaba ser fotografiado por varios medios de comunicación, a lo cual el DT mexicano reaccionó asegurando que las mejores fotos están por ser tomadas el siguiente fin de semana, dejándole de paso un mensaje a Cruz Azul, su rival en la gran final.
"Todavía para las fotos, todavía falta, el put... domingo que viene", dijo el exentrenador del Atlético Nacional de Colombia para luego dirigirse a los vestidores y tras haber entonado un goya monstruoso junto a la Rebel y a toda la grada de ese sector del Estadio Olímpico Universitario que hoy está a muerte con Efraín Juárez luego de un complicado inicio de torneo.
Pumas vs Cruz Azul, fecha y horario de la gran final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
La gran final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo entre dos equipos grandes del futbol mexicano como lo son Pumas y Cruz Azul, siendo el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo 24 de mayo con horario por confirmar.
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