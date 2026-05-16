La estadística negativa de Efraín Juárez en Liguilla que pone a temblar a los aficionados de Pumas

Efraín Juárez disputará el domingo 17 de mayo del 2026 el juego de vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 ante el Pachuca. Juego clave para Pumas que buscará remontar el marcador para poder avanzar a la gran final del futbol mexicano.

Los aficionados de Pumas podrían estar preocupados por su equipo ya que el entrenador Juárez tiene una racha negativa en juegos de Fase Final que lo podrían dejar fuera de la competición.

La racha negativa de Efraín Juárez

Hasta el momento, Efraín Juárez ha dirigido a Pumas en un total de seis juegos en la Fase Final de la Liga BBVA MX en los que no ha logrado obtener la victora. El entrenador ha disputado un total de tres juegos de Play In, uno lo empató y dos los terminó perdiendo causando que el equipo quedara fuera de la competición.

En cuanto a Liguilla, la del Clausura 2026 es la primera que disputa y hasta el momento registra dos empates y una derrota. Números que podrían costarle en el momento en el que se enfrenta ante Pachuca pues obligatoriamente necesita ganar ante el Tuzo, en caso empatar o perder el juego de vuelta, Pumas quedaría eliminado.

Los números de Efraín Juárez son:



Juárez 1-1 Pumas | Play In - Cl2025

Rayados 2-0 Pumas | Play In - Cl2025

Pachuca 3-1 Pumas | Play In - Ap2025

América 3-3 Pumas | 4tos Ida - Cl2026

Pumas 3-3 América | 4tos Vuelta - Cl2026

Pachuca 1-0 Pumas | Semis Ida - Cl2026