Efraín Juárez sobre Pumas: ''Seguramente muchos rechazaron venir’’

No es un secreto que Efraín Juárez le ha cambiado la cara a los Pumas de la UNAM. El técnico mexicano multicampeón en Colombia con el Atlético Nacional tiene al club que lo vio nacer profesionalmente a la puerta de un ansiado título y en caso de conseguirlo, podría cerrar un ciclo perfecto.

Hoy, parece todo felicidad en Universidad Nacional, sin embargo, Juárez recordó cómo fue el inicio de su aventura en el equipo del Pedregal como estratega: “En la mañana vi un video de mi llegada al aeropuerto ahí en Madrid para venir acá a la Ciudad de México y me acuerdo de ese tiempo, de ese momento porque la vida va muy rápido y a veces no te acuerdas si vas día tras día.

Era una situación en la que muchos no querían venir aquí y seguramente muchos técnicos rechazaron venir a Pumas en ese momento porque no estaba la situación fácil, seguramente hoy cambia todo después de un año”, destacó en el día de medios previo a la final de ida ante Cruz Azul.

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Como ya es tradición, la mejor televisora del país tiene los mejores eventos y la Liga MX no es la excepción. Para sus millones de aficionados, traemos la final completa por la señal de TV Azteca Deportes. Disfruta EN VIVO y GRATIS el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página aztecadeportes.com.

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