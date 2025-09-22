El Balón de Oro le da otro duro golpe al Real Madrid y la FILTRACIÓN lo confirma

Real Madrid sufriría un duro revés en la gala del Balón de Oro 2025, pues el periodista Pablo Giralt publicó en sus redes sociales la que sería la lista del Top 10 del BdO, en la que aparece Kylian Mbappé hasta el noveno lugar. De acuerdo a distintos reportes, supuestamente el premio se lo llevará el jugador del odiado rival, Lamine Yamal, quien le ha hecho ganar una millonada al Barcelona con la venta de su playera con el dorsal 10 .

En el Top-10 no aparece Vinicius Jr, quien el año pasado estuvo en la contienda por el Balón de Oro e incluso para muchos mereció llevarse el premio, entre ellos estuvo Cristiano Ronaldo . En esta edición, los jugadores de los merengues no figuran, pues como principales aspirantes se encuentran futbolistas del Barcelona y del PSG, actual campeón de la Champions League.

La falta de títulos para el Real Madrid en este año le trajo consecuencias a sus jugadores, pues no son los favoritos para llevarse el máximo premio que puede ganar un futbolista en lo individual. La lista que se filtró queda de la siguiente manera:



Lamine Yamal - Barcelona Ousmane Dembelé – PSG Vítor Ferreira – PSG Rapinha – Barcelona Mohamed Salah – Liverpool Nuno Mendes – PSG Pedri – Barcelona Désiré Doué – PSG Kylian Mbappé – Real Madrid Lautaro Martínez – Inter de Milán

La competencia del Real Madrid por el Balón de Oro con el odiado rival: Barcelona

Real Madrid solo tiene un jugador en el Top-10 de los principales contendientes por el Balón de Oro 2025, pues en la supuesta lista de ganadores aparecen 4 jugadores del PSG y 3 del Barcelona, el odiado rival en La Liga de España.

Barcelona apunta para llevarse el Balón de Oro 2025 con Lamine Yamal, mientras que el segundo puesto lo ocuparía un exjugador del club blaugrana como lo es Dembelé, quien permaneció 6 años en el club, aunque su estadía no fue la mejor, pues nunca pudo trascender en el equipo español.

¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025

¿Cuándo se realizará la gala del Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025 se realizará el lunes 22 de septiembre en el Teatro del Châtelet de París, Francia. El evento iniciará en punto de la 1 de la tarde (hora centro de México) y será hasta entonces cuando se dé a conocer al nuevo ganador, en la segunda edición en la que no figuran Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. El Real Madrid, otra vez, no está muy contento.