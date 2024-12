¿Le tiró a Rodri? Cristiano Ronaldo aseguró que Vinicus merecía el Balón de Oro

¿Injusta decisión? El astro portugués, Cristiano Ronaldo, aseguró este viernes en el marco de la gala de entrega de los premios Globe Soccer en Dubai, que el delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., merecía ganar el Balón de Oro 2024 por encima del español del Manchester City, Rodri.

“Vinicius se merecía el Balón de Oro. Ganó la Champions League y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Por eso creo más en estos premios”, dijo al referirse a los Globe Soccer Awards, en los que el atacante del Al Nassr fue premiado como el mejor jugador de Oriente Medio y el máximo goleador de la historia.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

El brasileño del Real Madrid no pudo ganar el Balón de Oro después de que varios rumores apuntaban que se quedara con el anhelado premio, el cual al final fue para el español Rodri Hernández del Manchester City y que ganó la Eurocopa 2024 con España, pero se resarció al ser reconocido en los premios The Best de la FIFA y, este viernes, en los Globe Soccer Awards, por lo que toda la institución merengue puede quedarse tranquila con estas distinciones.

Te puede interesar: ¡Sería un equipazo! El mejor 11 del 2024 según la IFFHS

Cristiano Ronaldo agradece el ganar un premio más en su carrera

Además, Cristiano Ronaldo se mostró agradecido con los premios recibidos este viernes en Dubai: “Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor. Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección”.

“Me gustaría ser campeones este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado”, declaró el luso, ahora en las filas del Al Nassr saudí, equipo con el que solo ha ganado la Copa de Campeones Árabe 2023, llamada oficialmente King Salman Club Cup 2023, además de distinciones individuales de máximo goleador.

Te puede interesar: El Tala Rangel confirma que jugaría con el Bayern Múnich