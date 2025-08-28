El calendario del Real Madrid en la Champions League 2025-26

Real Madrid y la UEFA Champions League parece ser una historia de amor sin final. El cuadro ibérico se puede jactar de ser el máximo ganador del certamen continental y en esta presente campaña buscarán una Orejona más. Los merengues salieron en el Bombo 1 y tendrán una larga aventura en esta fase de liga que se implementó el año pasado y acá te dejamos su calendario completo.

Ya sin Carlo Ancelotti en el banquillo, pero con las esperanzas puestas en Xabi Alonso, el cuadro de la capital española querrá sacudirse lo que pasó en la pasada competición cuando fueron eliminados por el Arsenal de Arteta y también el mal sabor que dejaron en el pasado Mundial de Clubes que se llevó a cabo en los Estados Unidos.

El calendario del Real Madrid en Champions League 2025-26

Rival 1: Manchester City

Rival 2: Liverpool

Rival 3: Juventus

Rival 4: Benfica

Rival 5: Marsella

Rival 6: Olympiacos

Rival 7: AS Mónaco

Rival 8: Kairat

Para esta Champions League, Kylian Mbappé buscará ser el referente del equipo y poder ganar su primera Orejona, un título que se le ha negado a pesar de su amplio palmarés. Por otro lado, Xabi Alonso tendrá una prueba de fuego bajo el mando de los merengues tras un gran temporada en el Bayer Leverkusen de Alemania.

Finalmente, será la primera vez que no tengan a ninguno de sus mediocampistas que fueron pilares en los pasados años tanto con Zinedine Zidane. Casemiro fue el primero en marcharse hacia el Manchester United, Toni Kroos se retiró del futbol profesional y hace unas semanas, Luka Modric le dijo adiós al Madrid para enfilarse con el AC Milan y ser compañero del mexicano Santiago Gimenez.

