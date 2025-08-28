Ganó 3 Champions con el Real Madrid, es español y podría llegar a la Premier League

Todo apunta a que Dani Ceballos ha jugado su último partido con la camiseta del Real Madrid. El volante español, quien ingresó en los últimos minutos del encuentro ante el Real Oviedo, en la victoria del cuadro merengue 3-0, publicó una imagen en sus redes sociales mostrando una jugada de ese partido, lo que muchos interpretaron como una probable despedida del club europeo.

El futbolista de 28 años, quien llegó al Madrid en 2017, habría tomado la decisión de abandonar la institución antes del cierre del mercado de este verano. Aunque inicialmente pretendía convencer a Xabi Alonso de contar con su confianza, la falta de minutos en los primeros encuentros y las ofertas de varios equipos que compiten en la Champions League habrían inclinado la balanza hacía la puerta de salida.

Los números de Dani Ceballos en el Real Madrid

Ceballos podría dejar el equipo con un palmarés más que envidiable: 3 Champions League, 2 Ligas españolas y 3 Mundiales de Clubes, entre otros títulos. La temporada pasada Dani disputó 45 encuentros, pero en la actual campaña todo apunta a que su espacio se reduce aún más con la consolidación de jóvenes como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

De acuerdo a la información más reciente, el Marsella sería uno de los equipos más interesados y con el que ya habría comenzado negociaciones, aunque se especula que clubes de la Premier League y la Serie A estaría interesados en adquirir sus servicios. Su salida liberaría espacio salarial y deportivo en un mediocampo ya sobrecargado de talento.

El adiós de Ceballos cierra un ciclo de siete años marcado por momentos brillantes, pero también por una lucha constante por ganarse un lugar en un plantel repleto de estrellas. Ahora, busca un nuevo desafío donde pueda ser protagonista absoluto.

