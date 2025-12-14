El EMOTIVO mensaje de Sergio Ramos con el que se despide de México y Rayados (VIDEO)

El defensor español, campeón del mundo con España, publicó un video en sus redes sociales en el que se le observa abordando un avión para dejar el país, acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido a la afición de Rayados y a México, con lo que marcó el cierre oficial de su etapa en la Liga BBVA MX.

El central, de 39 años, ya había anticipado su adiós en días recientes tras ser eliminado del Apertura 2025, pero fue este 14 de diciembre de 2025 cuando lo hizo oficial a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje señaló que “se acaba la experiencia mexicana” y reconoció el tono agridulce de su paso por México, al admitir que el objetivo deportivo no se cumplió al no poder levantar ningún titulo en el territorio nacional.

“Unos días un poco nostálgico porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar; no ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo”, expresó.

El zaguero concluirá oficialmente su contrato el próximo 31 de diciembre, que durante su etapa con Monterrey disputó 23 partidos oficiales entre Liga MX, Leagues Cup y el Mundial de Clubes, superando los 2,000 minutos de actividad y aportando ocho goles, varios de ellos en momentos clave, lo que reafirmó su vigencia y su peso específico en el juego aéreo.

Su último partido en México fue la semifinal del Apertura 2025 ante Toluca, disputada en el estadio Nemesio Diez, una serie que Monterrey logró empatar y en la que Ramos volvió a mostrar jerarquía tras meter un penal que metía a su equipo al partido.

Más allá del balance deportivo, el mensaje de despedida del exjugador del Real Madrid se centró en la experiencia personal y el vínculo construido con el país. “Me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla, de un club que creo que tiene una proyección muy grande de cara al futuro”, afirmó.

