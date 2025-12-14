Liga BBVA MX: ¿Quiénes son los jugadores con más títulos en la historia del futbol mexicano?

Históricamente, el récord de más títulos de Liga BBVA MX sigue perteneciendo a las grandes leyendas del “Campeonísimo” de Chivas, una generación irrepetible que marcó el punto más alto de dominio en el futbol mexicano. José “Jamaicón” Villegas y Sabás Ponce encabezan esta clasificación con ocho campeonatos, todos conquistados con el Guadalajara entre 1957 y 1970, una marca que permanece como aún como el estándar absoluto de la competencia.

Muy cerca de ese registro aparecen otros símbolos rojiblancos como Salvador “Chava” Reyes, Isidoro Díaz y Juan Jasso, quienes alcanzaron siete títulos de liga como piezas fundamentales de aquel equipo histórico. A este grupo se suma Carlos Hermosillo, uno de los goleadores más determinantes del balompié nacional, cuya hazaña adquiere un matiz especial al haber conseguido la misma cantidad de campeonatos defendiendo las camisetas de América, Cruz Azul y Necaxa, un logro inédito.

Con la llegada de los torneos cortos, el protagonismo comenzó a repartirse

Gabriel Caballero fue el primero en alcanzar seis campeonatos en esta era, consolidándose como referente del éxito de Pachuca y Santos, mientras que Julián Quiñones se integró recientemente a este selecto grupo tras el Clausura 2024, destacando por su impacto inmediato al ser bicampeón tanto con Atlas como con América.

Con cinco títulos de liga, aparecen futbolistas que dejaron una huella profunda en la Liga MX y que se convirtieron en referentes extranjeros, entre ellos la leyenda Universitaria, André-Pierre Gignac. El delantero francés vive hoy un partido clave, ya que en la Final del Apertura 2025 , que enfrenta a Toluca y Tigres, tiene la posibilidad de conquistar un nuevo campeonato y sumar su sexto título de liga.

La Final del Apertura 2025 añade un matiz especial al duelo decisivo, ya que en torno a Gignac han surgido rumores sobre un posible retiro, lo que convierte esta final no solo en la disputa por el campeonato, sino también en un escenario que podría marcar el cierre de una era y definir el legado de uno de los futbolistas más influyentes que ha visto el futbol mexicano en los últimos años.

