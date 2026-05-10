El futbolista del Real Madrid que busca el PSG

El Real Madrid atraviesa días de mucha tensión, luego de protagonizar una pelea en el vestidor con Federico Valverde, el nombre que está en el centro de la conversación es el de Aurelien Tchouameni. El mediocampista francés, que llegó como una de las grandes apuestas del club para reforzar el centro del campo, ahora aparece ligado a posibles movimientos de cara al próximo mercado de verano.

De acuerdo con distintos reportes, dentro del vestidor merengue se han producido situaciones que han generado debate sobre el futuro de varios jugadores. En el caso de Tchouaméni, el reciente episodio incrementó la presión, situación que habría provocado incomodidad dentro del entorno del equipo.

A pesar de ello, el club no cuestiona las capacidades futbolísticas del francés, aunque sí considera necesaria una reorganización interna para recuperar estabilidad y fortalecer el proyecto deportivo.

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PSG aparece como posible destino

En medio de este panorama, el Paris Saint-Germain sigue muy atento a la situación del jugador. El conjunto parisino busca reforzar su mediocampo con futbolistas de jerarquía y considera que Tchouaméni encaja perfectamente en ese perfil.

La posibilidad de regresar a Francia comienza a tomar fuerza, especialmente si el PSG decide presentar una oferta importante durante el verano. Sin embargo, el Real Madrid no contempla desprenderse fácilmente del futbolista y únicamente abriría negociaciones ante una propuesta económica que considere adecuada.

Por ahora, el futuro del mediocampista permanece abierto. Todo dependerá de cómo evolucione el mercado y de las decisiones internas que tome el club blanco en los próximos meses, en un verano que podría traer cambios importantes dentro del vestidor madridista.

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