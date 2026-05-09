La terrible noticia que recibe una estrella de la Selección Mexicana a días de la Copa Mundial de la FIFA™

El panorama de Edson Álvarez en Fenerbahce parece definido. El mediocampista mexicano quedó fuera de la convocatoria para la penúltima fecha de la temporada y, de acuerdo con reportes desde Turquía, tampoco sería considerado para el siguiente compromiso, marcando prácticamente el cierre de su etapa con el club.

Durante el presente año, el mexicano apenas ha sumado actividad en cuatro partidos, acumulando únicamente 80 minutos, sin completar un solo encuentro en lo que va de 2026. Una situación que genera atención considerando que es uno de los capitanes de la Selección México y que el Copa Mundial de la FIFA 2026 TM está cada vez más cerca.

Desde Turquía, aseguran que “el expediente de Edson Álvarez con Fenerbahçe se ha cerrado”, adelantando que el club no ejecutará la opción de compra y que el jugador terminará su cesión el próximo 30 de junio.

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Su lesión y el roce con la afición

La decisión llega después de meses complicados para el mexicano, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo a inicios de 2026 y tuvo que pasar por cirugía, situación que lo alejó de las canchas durante casi tres meses. Su reaparición se dio recientemente ante İstanbul F.K., partido en el que fue recibido entre silbidos por parte de la afición y donde protagonizó un cruce de gestos con la grada.

Su carta pertenece al West Ham United, club al que deberá reportar una vez finalice su préstamo y que, en la actual temporada, está peleando en puestos de descenso. En paralelo, dentro de la Selección Mexicana, nombres como el de Erick Lira han comenzado a ganar terreno en la competencia interna por un lugar en el mediocampo, gracias a la continuidad y regularidad que ha mostrado en meses recientes.

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¿Se va del West Ham? El incierto futuro de Edson Álvarez

Con el cierre de su etapa en Turquía y su regreso contractual al conjunto inglés, el futuro de Edson Álvarez quedará sujeto a la planificación deportiva de los Hammers y al mercado de transferencias posterior a la Copa Mundial. Entre los escenarios que se manejan aparece su continuidad en la Premier League, una nueva cesión dentro de Europa o un traspaso definitivo a otro club del continente.

Uno de los rumores que ha tomado fuerza en semanas recientes apunta a un posible regreso al Ajax, institución donde el mexicano vivió una etapa importante antes de dar el salto a Inglaterra.

Paralelamente, desde México también han surgido versiones sobre acercamientos de clubes como Tigres y América, aunque por ahora la prioridad del mediocampista sería mantenerse en el futbol europeo. Su participación en el Mundial de 2026 podría influir directamente en la decisión final sobre el siguiente paso de su carrera.

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