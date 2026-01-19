El futbolista mexicano que enfrentará al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey

El futbol vuelve a poner al Albacete en la puerta de una campanada más. Hace unos días, el equipo que radica en la comunidad de Castilla-La Mancha se llevó las portadas deportivas internacionales tras eliminar en los octavos de final de la Copa del Rey al Real Madrid con un gol de último minuto y hoy, el sorteo les pone enfrente al Barcelona, el otro gigante del balompié ibérico para probar si fue suerte o podríamos estar hablando de un matagigantes.

Entre las filas del Albacete, aparece el nombre de Jonathan Gómez. A simple vista, no nos dice mucho, pero el defensa de 23 años cuenta con nacionalidad mexicana gracias a sus padres, pero también estadounidense por su lugar de nacimiento. North Texas SC y Lousville City fueron sus 'escuelas' para formarse como futbolista antes de dar un paso gigante a la disciplina de la Real Sociedad B.

A mediados de 2023 fue cedido al Mirandés y poco después llamó la atención del PAOK Salónica de Grecia, club que se hizo de su carta por 600 mil euros según el portal Transfermarkt. Los helénicos lo cedieron al Albacete por un año (mediados de 2027) al Albacete y ahí, encontró la regularidad. Gómez lleva 17 juegos de liga disputados y tres de Copa del Rey, además, ha sido clave en el esquema para mantener a su equipo por encima de la zona de descenso en la presente temporada.

¿Cuándo juegan contra el Barcelona?

El Estadio Carlos Belmonte abrirá sus puertas una vez más en busca de que su equipo haga la 'travesura' de eliminar al grande en el torneo coopero. Será el tres de febrero en punto de las 2:00 pm cuando el FC Barcelona enfrente al Albacete por un lugar en las semifinales de la Copa del Rey. Cabe destacar que, el equipo de Gómez es el único club que no es de la Primera División que está en cuartos de final.