Bogusz ya está haciendo sus maletas en el Cruz Azul, para tomar rumbo a la MLS

El delantero polaco Mateusz Bogusz, quien era uno de los grandes pendientes del Cruz Azul en este inicio de año 2026 para el Cruz Azul, podría tener decidido su futuro en un acuerdo que podría estar favoreciendo a las pertes involucradas.

Bogusz, de solo 24 años de edad llegó a Cruz Azul como uno de los refuerzos estelares de los cementeros, pero dio poco y nada; el jugador después quería deslindarse de esta esacuadra y tomar otro rumbo en su carrera profesional, por lo que no ha entrado en la convocatoria de los tres primeros juegos de los celestes y el trabajo con él, era de oficina por encontrarle cupo en un equipo y que pagara por su ficha y por su salario, pues los celestes a la distancia no sostendrían al europeo.

Así tras semanas de negociaciones, todo indica que el Houston Dynamo de la MLS, de cara a la temporada que arranca en febrero, se aventará el paquete y le dará al Cruz Azul 10 millones de dólares para sumarlo a su equipo.

No obstante, en caso de una venta futura de Bogusz, la Máquina podría reclamar un 30 por ciento por el valor del cual se negociado el polaco, por lo que los de Larcamón parece que lograrán cerrar de buena forma el tema del atacante.

Mateusz Bogusz no entra en planes de Nicolás Larcamón.|Foto: Instagram y Canva

Bogusz, de vuelta a la MLS y solo lo separarían unas firmas

Mateusz Bogusz, atacante aún de Cruz Azul, solo estaría esperando que los documentos se concreten para empezar esta aventura, y que se realice en Houston los exámenes médicos de rigor para que sea anunciado, tema que puede suceder en las próxima horas.

Bogusz tendrá un nuevo encuentro con la MLS pues ya fue jugador del equipo Los Angeles entre el 2023 y 2024, por lo que sabe bien qué es la MLS, cómo se juega, sistema de competencia y el proceso de adaptación sería mucho más corto.