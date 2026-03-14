El futbolista que dejaría el Barcelona a final de temporada

El futuro de Ronald Araujo vuelve a ser una incógnita. El defensor uruguayo del Barcelona aparece en la agenda del Liverpool, que buscaría reforzar su línea defensiva de cara a la próxima temporada y ve en el central azulgrana una opción interesante para su proyecto deportivo.

En Inglaterra siguen de cerca la situación del futbolista, quien en los últimos meses ha perdido protagonismo que llegó a tener en el conjunto catalán. Entre lesiones, ajustes tácticos y la competencia en la zaga central, el internacional charrúa no ha logrado consolidarse como titular indiscutible en el esquema de Hansi Flick, algo que ha abierto la puerta a especulaciones sobre su futuro inmediato.

Liverpool pagaría 50 millones

El club de Anfield considera que el defensa de 27 años, podría aportar solidez y experiencia a una defensa que busca renovarse. De acuerdo con diversos reportes, la directiva inglesa estaría dispuesta a presentar una oferta cercana a los 50 millones de euros para intentar convencer al cuadro culé.

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En el conjunto blaugrana no descartan analizar ofertas, especialmente en un contexto donde las finanzas del club siguen obligando a ingresar la misma cantidad que gastos. Aunque el uruguayo renovó su contrato hasta 2031, su situación deportiva ha cambiado drásticamente al punto de recibir amenazas de la afición, muy diferente a campañas pasadas cuando era considerado uno de los pilares de la defensa culé.

La posible operación también ha despertado el interés de otros equipos europeos. Inter de Milan y el Bayern Munich han seguido con atención el escenario alrededor del defensor, conscientes de que su valor en el mercado podría representar una oportunidad si el Barcelona decide escuchar ofertas.

Por ahora no existe una negociación formal, pero el interés del Liverpool refleja la intención del club inglés de fortalecer su plantilla con miras a competir nuevamente por los títulos en Inglaterra y en Europa. Mientras tanto, el futuro de Araújo se mantiene abierto y podría convertirse en uno de los temas más atractivos del próximo mercado de fichajes.

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