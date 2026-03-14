Eduardo Camavinga podría salir del Real Madrid con destino a Inglaterra

El futuro de Eduardo Camavinga podría convertirse en uno de los temas más comentados del próximo mercado de verano en Europa. A pesar de aun tener contrato vigente con el Real Madrid hasta 2029, el francés comienza a aparecer en el radar de varios clubes de la Premier League.

Varios reportes han señalado que el conjunto merengue estaría dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista si estas alcanzan al menos los 50 millones de euros. Sin embargo, desde Inglaterra las cifras que se manejan podrían ser incluso superiores. En Anfield consideran al mediocampista como una prioridad para reforzar el mediocampo y el Liverpool estaría preparando una propuesta cercana a los 100 millones de euros para intentar convencer a la directiva madridista.

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Liverpool pagaría cerca de 100 millones

El cuadro red ya habría iniciado contactos con el entorno del jugador para conocer su postura ante un posible fichaje. El interés no es exclusivo, ya que el Manchester United y Arsenal también han preguntado por su situación, aunque el Liverpool parece llevar la delantera en la carrera.

En el Real Madrid no existe una urgencia por desprenderse del francés, pero dentro del club son conscientes de que la competencia en el centro del campo es cada vez más fuerte. Con nombres consolidados en la rotación, el protagonismo de Camavinga no siempre ha sido constante.

Desde el entorno del galo tampoco cierran la puerta a escuchar ofertas y vería con buenos ojos un cambio de aires en el que pueda asumir un rol más protagónico y acumular continuidad como titular. En caso de concretarse la venta millonaria, el cuadro merengue podría utilizar esos recursos para reforzar su plantel. En las últimas semanas han surgido nombres como Rodri y Vitinha como posibles objetivos. Mientras tanto, en Valdebebas se preparan para un verano que promete mucho movimiento.

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