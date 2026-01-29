El futbolista que dejaría el Real Madrid para llegar a la Premier League

El Arsenal terminó como líder de la fase regular de la Champions League con un paso perfecto, 8 victorias en 8 jornadas y ya estaría planeando su próximo movimiento en este mercado de invierno. De acuerdo con diversos medios, el técnico Mikel Arteta habría colocado como una prioridad al mediocampista francés, Eduardo Camavinga, actual jugador del Real Madrid, para reforzar su centro del campo de cara a la segunda mitad del año.

El interés surge en un momento de incertidumbre para el contención de 22 años. Pese a que ha disputado más de 20 partidos este 2026 con dos goles, su evolución en el Madrid parece estancada y no ha podido afianzarse en su totalidad de un puesto en la alineación titular sobre su rol como contención titular. Su versatilidad, puede ser clave, ya que puede actuar también como lateral, es una cualidad que encaja a la perfección en el esquema de Arteta.

La polivalencia de Camavinga sería factor

Para el cuadro merengue, la posible salida de Camavinga se evalúa en un contexto delicado. El equipo acaba de quedar fuera de los primeros ocho de la Champions, por lo que tendrá que jugar una ronda de playoffs, y el francés es uno de los jugadores señalados en esta irregular campaña. Aunque su talento es incuestionable, la falta de un progreso claro podría abrir la puerta a una oferta seria de los gunners.

El Arsenal, que se perfila como uno de los mejores equipos del mundo que peleará por todos los títulos esta temporada, busca un perfil de élite para consolidar su proyecto. Camavinga, con su proyección y polivalencia, se presenta como un objetivo estratégico para Arteta, quien ve en él el potencial para dominar la medular londinense en los próximos años.

