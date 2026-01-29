Partidos de HOY jueves 29 de enero en la jornada 8 de la UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26
Este jueves 29 de enero, se disputa la octava jornada de la UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26, con partidos que llaman la atención y que definirán el futuro del torneo.
La EUROPA League en su temporada 2025-2026, tiene una lista muy nutrida de partidos este 29 de enero, con 18 juegos en diferentes sedes que prometen un día lleno de emociones y en el que se definirán a las escuadras que avanzarán a la siguiente fase.
Puntos clave de la jornada 8 de la UEFA EUROPA LEAGUE 2025-2026
En una etapa muy similar a la de Champions League como Fase de Liga, equipos ya están dentro de la etapa de Octavos y otros deben sumar para evitar el repechaje, por lo que los resultados que se vayan dando, darán de qué hablar.
1.-Definición de boletos a octavos: Porto, Betis y Fenerbahce necesitan triunfar en sus compromisos para evitar repechaje.
2.- Duelo atractivo: Panathinaikos vs Roma enfrenta tradición griega contra potencia italiana que depara un partidazo
3.- Favoritos ya clasificados: Aston Villa y Lille llegan con tranquilidad tras asegurar su pase; son favoritos inclusive al título por lo mostrado
La agenda de 18 partidos de hoy 29 de enero en la Europa League
La lista de encuentros de la Europa League, comprende 18 choques, y será un día de mucha actividad en todos los frentes.
- Real Betis vs. FeyenoordLa CartujaSevilla, España14:00
- Estrella Roja vs. Celta de VigoRajko MiticBelgrado, Serbia14:00
- Aston Villa vs. RB SalzburgoVilla ParkBirmingham, Inglaterra14:00
- Panathinaikos vs. AS RomaOlímpico de AtenasAtenas, Grecia14:00F
- C Porto vs. Rangers FCDo DragãoOporto, Portugal14:00
- Ol. Lyon vs. PAOK FCGroupama StadiumLyon, Francia14:00
- FCSB (Steaua) vs. FenerbahçeNational ArenaBucarest, Rumania14:00
- Celtic FC vs. UtrechtCeltic ParkGlasgow, Escocia14:00
- VfB Stuttgart vs. Young BoysMHPArenaStuttgart, Alemania14:00
- Lille vs. FriburgoStade Pierre-MauroyLille, Francia14:00
- Nottingham Forest vs. FerencvárosThe City GroundNottingham, Inglaterra14:00
- KRC Genk vs. MalmöCegeka ArenaGenk, Bélgica14:00
- Basilea vs. Viktoria PlzenSt. Jakob-ParkBasilea, Suiza14:00
- Ludogorets vs. NizaHuvepharma ArenaRazgrad, Bulgaria14:00
- Go Ahead Eagles vs. BragaDe AdelaarshorstDeventer, Países Bajos14:00
- Sturm Graz vs. Brann BergenMerkur ArenaGraz, Austria14:00
- Maccabi Tel Aviv vs. BoloniaTSC Arena*Backa Topola, Serbia14:00
- Midtjylland vs. Dinamo ZagrebMCH ArenaHerning, Dinamarca14:00
