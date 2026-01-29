Partidos de HOY jueves 29 de enero en la jornada 8 de la UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26

La EUROPA League en su temporada 2025-2026, tiene una lista muy nutrida de partidos este 29 de enero, con 18 juegos en diferentes sedes que prometen un día lleno de emociones y en el que se definirán a las escuadras que avanzarán a la siguiente fase.

Puntos clave de la jornada 8 de la UEFA EUROPA LEAGUE 2025-2026

En una etapa muy similar a la de Champions League como Fase de Liga, equipos ya están dentro de la etapa de Octavos y otros deben sumar para evitar el repechaje, por lo que los resultados que se vayan dando, darán de qué hablar.

1.-Definición de boletos a octavos: Porto, Betis y Fenerbahce necesitan triunfar en sus compromisos para evitar repechaje.

2.- Duelo atractivo: Panathinaikos vs Roma enfrenta tradición griega contra potencia italiana que depara un partidazo

3.- Favoritos ya clasificados: Aston Villa y Lille llegan con tranquilidad tras asegurar su pase; son favoritos inclusive al título por lo mostrado

La agenda de 18 partidos de hoy 29 de enero en la Europa League

La lista de encuentros de la Europa League, comprende 18 choques, y será un día de mucha actividad en todos los frentes.

