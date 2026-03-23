El inminente destino de Antoine Griezmann tras su paso por España

La Major League Soccer tiene en la mira a su próxima estrella para verano; Antoine Griezmann. El delantero francés no seguiría en la disciplina del Atlético de Madrid tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tendría todo arreglado para ser el nuevo dorsal número 7 del Orlando City.

Te puede interesar: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 12 del Clausura 2026

Según informa ción del insider Fabrizio Romano, el club de la Florida tendría todo arreglado para hacerse de la carta del actual futbolista de la entidad colchonera tras la justa mundialista. El contrato sería por dos años y sería la primera experiencia de Griezmann fuera del balompié del 'Viejo Continente'.

¿Carlos Vela habría influido?

Uno de sus grandes amigos de Antoine en el futbol fue el mexicano Carlos Vela, el 'Principito' y el orundo de Cancún formaron una mancuerna de ensueño en su paso por la Real Sociedad y esa conexión perduró fuera del campo de juego. Ahora, Vela tiene un papel directivo en Los Angeles Football Club y le habría podido dar buenas referencias de la liga norteamericana a su amigo.

Cabe recordar que, el mexicano es una de las grandes figuras en la joven historia del LAFC y un parteaguas para que el equipo californiano sea uno de los grandes protagonistas de cada temporada en la MLS y en la Concacaf Champions Cup.