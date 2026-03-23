Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 12 del Clausura 2026

La lucha por el título de goleo en la Liga MX acaba de dar un giro que nadie creía posible hace unas cuantas semanas. La Jornada 12 encendió por completo la pelea en la cima de los goleadores. Y el gran protagonista del fin de semana tiene nombre y apellido: Armando “La Hormiga” González.

El delantero de Chivas apareció en el momento clave y con su gol ante Rayados logró lo que parecía cuestión de tiempo: alcanzar a Joao Pedro en lo más alto de la tabla, por lo que la carrera por el liderato está empatada.

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La Hormiga González comparte la cima de la tabla de goleo

Hasta hace unos días, Joao Pedro se mantenía como el referente ofensivo del Clausura 2026. Constante, efectivo y sin hacer demasiado ruido, el atacante del Atlético de San Luis había construido una ventaja sólida.

Sin embargo en los últimos tres partidos sólo ha anotado un gol y eso le ha dado oportunidad a Armando González para alcanzarlo.

La diana de "La Hormiga" González no solo sumó tres puntos importantes para su equipo, también lo puso en la misma línea que el líder con 10 anotaciones.

Resumen Mazatlán vs Cruz Azul 2026 | Goles Jornada 12 Liga MX Clausura

Detrás de ellos, la distancia ya empieza a marcar una diferencia.

Paulinho del Toluca, recién convocado por la Selección de Portugal para enfrentar a México el próximo sábado, se mantiene con 6 goles, mientras que nombres como José Paradela de Cruz Azul, Salomón Rondón del Pachuca y Diber Cambindo del León siguen presionando, pero todavía lejos del ritmo de los dos líderes.

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Tabla de goleo tras la Jornada 12 de la Liga MX

Pos Jugador Club Goles 1 Armando González Guadalajara 10 1 Joao Pedro Atlético de San Luis 10 3 Joao Paulo Dias Toluca 6 4 José Paradela Cruz Azul 5 5 Olavio Vieira Pumas 5 6 Salomón Rondón Pachuca 5 7 Arturo González Atlas 5 8 Diber Cambindo León 5 9 Kevin Castañeda Tijuana 5 10 Ezequiel Bullaude Santos 5

Más allá de la tabla de goleo

Más allá de los goles, la jornada dejó sensaciones para analizar.

Cruz Azul sigue firme en la pelea por la cima aunque empató ante el Mazatlán, América vuelve a estancarse tras caer ante los Pumas, y equipos como Pachuca y Toluca no sueltan terreno. Mientras tanto, otros clubes empiezan a quedarse sin margen de error.

Pero en lo individual, la historia es otra. Con varias jornadas por delante, todo apunta a que el título de goleo se definirá en un duelo directo entre "La Hormiga" González y Joao Pedro.

