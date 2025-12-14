El jugador por el que Real Madrid y Atlético de Madrid se pelean

El mercado de invierno podría ver una inusual pelea entre dos rivales por un jugador. Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid están pendientes y ya tienen en la mira al lateral derecho Diogo Dalot. De acuerdo con información de medios internacionales, el jugador portugués, clave en el Manchester United de Ruben Amorim en esta temporada, se perfila como un objetivo común con un precio estimado en 22 millones de euros.

Dalot, de 26 años, se ha consolidado como el titular en la banda derecha del United, destacando por su solidez defensiva y su incorporación al ataque, la notable polivalencia que le permite actuar también por la izquierda. Esta versatilidad, sumada a su buen momento de forma, lo ha convertido en un activo muy valorado por su técnico y ahora ha llamado la atención de los clubes madrileños.

Diogo Dalot tiene contrati hasta 2028

Su situación contractual, que lo vincula a Old Trafford hasta junio de 2028, no pinta a ser un impedimento para ambos escuadras, quienes consideran la cifra de 22 millones como una oportunidad de mercado para reforzar una posición siempre demandante. El interés surge en un momento en que ambos conjuntos evalúan opciones para dar mayor profundidad y calidad a sus carrileros.

Para el Real Madrid, Dalot podría ser una alternativa de presente y futuro en el costado derecho que ante las lesiones del cuadro merengue sería más que una excelente opción, mientras que para el Atlético representaría un salto cualitativo en un puesto que ha buscado reforzar de manera consistente. La batalla por el fichaje, si se materializa, promete ser uno de los duelos más interesantes de la próxima ventana de traspasos.

