La IA predice cuál será el rival de Club América en la Liguilla del Clausura 2026

Mientras que la inteligencia artificial predijo a los clasificados a la Liguilla, muchos se preguntan cuál podría ser el rival del Club América en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Precisamente la IA realizó su predicción en base a los puntos actuales y los rivales de cada equipo en la Jornada 16 y en la Jornada 17 de este torneo.

Según la predicción de la inteligencia artificial de Gemini y la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la Jornada 15, el rival más probable de América en los cuartos de final de la Liguilla será Pumas UNAM, en el Clásico Capitalino.

América se sintió perjudicado por el arbitraje en el Clásico Capitalino|Crédito: Liga BBVA MX

“La tendencia indica que América ajustará piezas para defender su 6º lugar, citándose con los Pumas en una serie que paralizará la CDMX”, expresa Gemini. Además, explica que las Águilas lograrán vencer a León y Atlas, pero no les alcanzará para superar a Toluca, que seguramente conseguirá sumar unidades en las últimas dos jornadas.

TE PUEDE INTERESAR:



En tanto, la IA sostiene que Pumas no será superado por Cruz Azul pero tampoco le alcanzará para pasar en la tabla de posiciones del Clausura 2026 a Pachuca.

Las posiciones del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El Clásico Capitalino fue para Pumas|Crédito: Liga BBVA MX

Chivas: 34 puntos. +15 dif (ya clasificado). Se mide frente a Necaxa (V) y Xolos (L) Pachuca: 31 puntos. +12 dif (ya clasificado). Se mide frente a Xolos (V) y Pumas (L) Pumas: 30 puntos. +10 dif (ya clasificado). Se mide frente a Juárez (L) y Pachuca (V) Cruz Azul: 29 puntos. +9 dif (ya clasificado). Se mide frente a Querétaro (V) y Necaxa (L) Toluca: 27 puntos. +8 dif (ya clasificado). Se mide frente a Mazatlán (V) y León (L) Club América: 22 puntos. +4 dif (en zona de liguilla). Se mide frente a León (V) y Atlas (L) Atlas: 22 puntos. +2 dif (en zona de liguilla). Se mide frente a Tigres (L) y América (V) León: 22 puntos. +1 dif (en zona de liguilla). Se mide frente a América (L) y Toluca (V) Tigres: 21 puntos. +3 dif (acechando). Se mide frente a Atlas (V) y Mazatlán (L) Tijuana: 19 puntos. -2 dif (con vida). Se mide frente a Pachuca (L) y Chivas (V)

El primer lugar de la tabla de posiciones parece muy complicado que se le sea arrebatado al Guadalajara. En tanto, parece que entre Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca pelean por estar lo más arriba posible, para tener la ventaja deportiva y la definición como local. Por último, América, Atlas, León, Tigres y Xolos (con menos posibilidades) luchan por meterse en la Liguilla.

