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El plan maestro para que Neymar juegue con un grande de España

Luego de que todo parece indicar que la nueva etapa del cuadro del PSG, no quiere a Neymar en el equipo hay una opción para el jugador brasileño en España

Neymar con el PSG
|REUTERS

Escrito por: Salvador Hernández

El PSG ha tenido meses de turbulencia, por una parte la novela con Mbappé y por otra la “limpia” que quiere hacer Luis Enrique en el plantel e incluye a Neymar.

Uno de los jugadores que causará baja del cuadro francés, es Neymar, pues el brasileño no entra en planes del nuevo estratega del PSG, pero su alta ficha complicado la salida del atacante.

Pero existe una opción viable para “Ney” es volver al Barcelona, club en el que triunfó y se desarrolló como jugador profesional en el más alto nivel, esta idea la seduce al elemento carioca

Según el diario Sport, Neymar se mostrará flexible al momento de negociar y el plan es que firme con un club de Arabia Saudí y volver al cuadro culé en calidad de préstamo.

Un club que le podría hacer bien es el Barcelona y así lo piensa el futbolista, en su entorno entienden la magnitud de la operación, esto también vendría acompañado de una rebaja salarial considerable.

Aunque es bien sabido que la relación Qatar - Arabia no es la mejor y tampoco entre PSG y Barcelona, ambas partes harían un esfuerzo para que Neymar salga del equipo y el Paris siga con su proyecto de reestructura, mismo que ya no considera al jugador carioca.

Te puede interesar: De acuerdo con el diario francés, L'Équipe, Manchester United habría empezado negociaciones con Neymar para cerrar su fichaje el próximo mercado de fichajes

Neymar podría llegar al Chelsea

Se ha hablado mucho de los posibles destinos de Neymar en el futbol de Europa, pues el cuadro del Chelsea se ha manejado como un candidato a contrarlo.

Sin embargo, en los últimos días versiones en Inglaterra apuntan que el entrenador de los “Blues”, Mauricio Pochettino no piensa en Neymar como refuerzo.

Te puede interesar: El astro brasileño Neymar podría encontrarse con su excompañero del Paris Saint-Germain (PSG) el argentino Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS)

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