El portero de un gigante europeo que busca la Juventus

La Juventus ya comienza a moverse de cara al próximo mercado de fichajes y tiene claro a su gran objetivo, se trata de Allisson Becker. El portero brasileño del Liverpool se ha convertido en la prioridad del conjunto italiano para reforzar una de las posiciones que busca repuntar el equipo.

De acuerdo con diversos reportes, la directiva de la Vecchia Signora estaría dispuesta a destinar una inversión importante para intentar convencer al club inglés de desprenderse de su guardameta titular antes del inicio de la próxima temporada.

Alisson, de 33 años, entrará en el último año de su contrato en julio, luego de que el cuadro red activara una opción de extensión meses atrás. Su situación contractual, sumada a los movimientos que ya analiza el club inglés, abriría la puerta a posibles negociaciones.

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Liverpool ya analiza escenarios sin su portero titular

El arquero brasileño ha sido una pieza clave en Anfield durante casi ocho años, consolidándose como uno de los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, en la presente temporada ha tenido algunas complicaciones físicas que lo han dejado fuera de actividad en distintos momentos, incluida una reciente lesión muscular que lo marginó de varios partidos.

Durante su ausencia, el equipo ha recurrido al portero Giorgi Mamardashvili, quien llegó al club para estar presente cuando el sudamericano no ha podido jugar, lo que también ha generado evaluaciones internas sobre el futuro de la portería.

En ese contexto, el Liverpool ya estudia posibles alternativas en caso de que se concrete una salida de Alisson en verano. Mientras tanto, la Juventus se prepara por uno de los nombres más importantes del mercado, en una operación que podría marcar el rumbo de ambos clubes en la próxima temporada.

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