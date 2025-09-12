Mientras Allan Saint-Maximin llegó al América valiendo 13 millones, este es el precio con el que llega Anthony Martial a Rayados de Monterrey

El futbol mexicano está cerca de recibir a una nueva estrella para este Torneo Apertura 2025. Rayados de Monterrey está a pocos pasos de fichar a Anthony Martial y aumentar su poderío ofensivo en este semestre. El ariete francés llegaría procedente del AEK de Atenas y se uniría a futbolistas de la talla de Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres, Lucas Ocampos y Jesús Manuel Corona.

Te puede interesar: Anthony Martial y los 6 jugadores de la Liga BBVA MX que han estado en la Premier League

Hace un par de semanas, Club América sorprendió con la incorporación de Allan Saint Maximin procedente del Al-Ahli y el extremo francés llegó con un valor de 13 millones de euros. Ahora, Martial a sus 29 años de edad está valuado por el portal Transfermarkt en siete y medio millón de euros, casi 150 millones de pesos.

¿El más valioso de Rayados?

De concretarse el fichaje del ex futbolista del Manchester United, Martial se convertiría en el jugador más caro de toda la plantilla albiazul en este semestre. Actualmente, Sergio Canales, Lucas Ocampos y Germán Berterame ocupan el puesto de honor ya que los tres comparten el valor de seis millones de euros.

De hecho, para sorpresa de muchos, Sergio Ramos está lejos de la cima general con un valor de 1,20 mde y eso se debe a sus 39 años de edad. Por si fuera poco, actualmente Rayados es la plantilla número seis en cuanto a valor en el futbol mexicano, pero subiría un puesto con Martial en el equipo.

Valores de los equipos en Transfermakt