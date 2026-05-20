El precio que le pondría Santos Laguna a Jordan Carrillo

Jordan Carrillo es el nombre propio de este presente Torneo Clausura 2026. El ex jugador del Sporting de Gijón se está 'saliendo' con la playera de los Pumas de la UNAM y su carta se ha revalorizado notablemente. El nacido en Culiacán, Sinaloa está a préstamo hasta diciembre próximo con el equipo del Pedregal cedido por Santos Laguna, sin embargo, el club de Torreón ya habría tasado entre siete y 10 millones de dólares a su futbolista.

Según el portal Mediotiempo, los Guerreros tendrían un precio base de siete millones de dólares para cualquier club que quiera hacerse de sus servicios. Cabe recordar que, Universidad Nacional tiene en préstamo a Carrillo hasta diciembre de este año, pero, podría haber cambio de planes si algún club se arregla con Santos Laguna en este mercado de verano que se avecina.

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