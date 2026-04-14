OFICIAL: El precio que se tendrá que pagar por el estacionamiento en el América vs Nashville

Nuevo escándalo del Estadio Banorte de cara al partido entre el Club América y el SC Nashville de los cuartos de final de vuelta en la CONCACAF Champions Cup. Después de que el lugar de estacionamiento costará $1139 para el juego entre las Águilas y la Máquina Celeste de Cruz Azul en el pasado Clásico Joven, ahora, dicho lugar está a la venta en $455.

A pesar de que se le rebajó significativamente el precio, los aficionados expresaron su molestia ya que aún no se compara con los $200 que se pagaban por este antes de la remodelación del ahora Estadio Banorte. Cabe recordar que, distintos seguidores que se dieron cita en el partido entre Azulcremas y Celestes, también expresaron su molestia en el costo de boletos, los cuales ascendían hasta los $7000.

SC Nashville va por un gol

El conjunto de la Major League Soccer buscará dar otro batacazo en el certamen continental y eliminar al club de Coapa. En la fase de octavos de final eliminaron al Inter Miami de Lionel Messi y ahora, tratarán de repetir la dosis contra los pupilos de André Jardine.

El juego de ida quedó empatado sin goles, por lo que, si Nashville anota un solo tanto en el Estadio Banorte, obligaría al Club América a hacer dos tantos. Cualquier empate a un gol o más, le daría el boleto a semifinales al equipo de Tennessee, por lo que América tendrá que salir afinado en zona defensiva.

Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado de este partido por la App de TV Azteca Deportes y la página de azteca deportes.com.

