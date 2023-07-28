El PSG olvida a Mbappé: Ya tiene a su sustituto

La novela entre el PSG y Kylian Mbappé está a punto de llegar a su fin, pues fuentes en Francia afirman que el cuadro más poderoso de aquel país da por perdido al jugador y ya está en busca de sustitutos para llenar la posible baja de la joya gala-

Según, el Diario As de España, el PSG tiene como objetivo fichar a Ousmane Dembelé, esto tras la decisión del nuevo entrenador del equipo, Luis Enrique, quien ve con buenos ojos la llegada del jugador antes mencionado.

Luis García analiza a Kylian Mbappé | Protagonistas Extra

Aunque el tema económico podría ser factor para que el Barcelona ceda vender a su jugador, pues ante la situación financiera del club, el fichaje dejaría buenas cifras al cuadro culé; aunque también podría pesar el tema deportivo, pues Xavi Hernández lo considera pieza clave en su escuadra.

Las versiones apuntan que el fichaje se vería complicado, ya que el jugador francés está cómodo con el equipo blaugrana, pues tendría decidido seguir en la entidad culé, pues Xavi ha sido crucial en su recuperación de Dembelé, pues elevó su nivel desde que está bajo us ordenes.

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¿Hasta cuándo es el contrato de Dembelé con el Barcelona?

Dembelé tiene contrato vigente con el Barcelona, la relación laboral está vigente hasta el 2014, por lo que la cláusula de salida es de 50 millones de euros y en agosto subiría a 100 millones; esta razón tendría trabajando a marchas forzadas al PSG para cerrar el fichaje.

En días pasados Mbappé tuvo una oferta del futbol de Arabia Saudita del equipo Al-Hilal, pero el francés rechazó dicho ofrecimiento, en anteriores ocasiones se habló que el Liverpool pagaría una millonada por la estrella de Francia.

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