El récord histórico que rompió Gilberto Mora en el Play-In de la Liga BBVA MX

El Play-In del Apertura 2025 dejó una noche para el registro histórico, donde Gilberto Mora, con apenas 17 años y 37 días, se convirtió en el jugador más joven en anotar en una fase final de la Liga BBVA MX . Lo hizo con personalidad plena, desde los once pasos y a lo Panenka, en la remontada de Xolos de Tijuana sobre Juárez en el Estadio Caliente.

El partido inició con ventaja para los fronterizos per de Ciudad Juárez, Óscar Estupiñán abrió el marcador comprometiendo el gran torneo de los dirigidos por el Sebastián "Loco" Abreu. Sin embargo, el equipo local reaccionó, Mourad igualó al 31’, Mora marcó el 2-1 al 59’ y Ezequiel Bullaude sentenció el 3-1 que aseguró el boleto de Tijuana a la Liguilla como séptimo lugar.

Ahora se medirán ante Tigres en los cuartos de final, un duelo en el que el conjunto de La Jauría llega con gran ritmo y en el que los felinos, instalados como sublíderes de la tabla, no serán un rival sencillo.

El gran momento de Gilberto Mora

El gol de Mora no solo cambió el rumbo del duelo, también rompió un récord que llevaba casi tres décadas vigente. Desde el Invierno 1996, Rafael Márquez era el futbolista más joven en anotar en una Liguilla, el entonces defensa del Atlas marcó con 17 años y 287 días en el juego de ida del Repechaje frente a Monterrey, cuando los rojinegros sorprendieron con un 5-1 en el Tecnológico. Aquella noche, el “Káiser” incluso firmó un doblete y comenzó a forjar la leyenda de los “Niños Héroes” dirigidos por Efraín Flores.

Esa marca resistió 29 años, hasta que la rompió el canterano de Tijuana con un penal donde demostró sangre fría. Con ese golpe suave al centro, Mora inscribió su nombre en la historia del futbol mexicano y puso a Xolos en la fiesta grande.