Xolos de Tijuana vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Play In del Apertura 2025, hoy jueves 20 de noviembre, marcador online

Última oportunidad para los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez que este jueves 20 de noviembre se juegan el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025 a través del Play In en la cancha del Estadio Caliente, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad contra el ganador del Pachuca vs Pumas.

