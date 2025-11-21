Xolos de Tijuana vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Play In del Apertura 2025, hoy jueves 20 de noviembre, marcador online
Los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez se juegan su pase a la Liguilla del Apertura 2025 en compromiso del Play In
Última oportunidad para los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez que este jueves 20 de noviembre se juegan el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025 a través del Play In en la cancha del Estadio Caliente, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad contra el ganador del Pachuca vs Pumas.
Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX confirma nuevo entrenador para el Clausura 2026
Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay