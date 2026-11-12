Liga Mexicana del Pacífico 2026: La hora para VER EN VIVO los juegos de HOY jueves 12 de noviembre

La Liga Mexicana del Pacífico está cada vez más cerca de concluir con su primera ronda, misma que terminará a finales de este año. Por tal motivo, son cada vez más las personas que desean conocer todos los detalles respecto a lo que ocurrirá este día en la LMP.

Será este jueves 12 de noviembre cuando la Liga Mexicana ARCO del Pacífico presente un total de cinco compromisos, los cuales comenzarán poco después de las 8 de la noche y enfrentarán a todas las instituciones que forman parte de esta temporada 2026. ¿A qué hora será cada uno de estos duelos?

¿Dónde y a qué hora ver los juegos de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico?

Tomateros de Culiacán vs Águilas de Mexicali | 21:30 hora | LMP Youtube.

Algodoneros de Guasave vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | LMP Youtube.

Cañeros de Los Mochis vs Venados de Mazatlán | 20:30 horas | LMP Youtube.

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Yaquis de Ciudad Obregón vs Naranjeros de Hermosillo | 20:30 horas | LMP Youtube.

Mayos de Navojoa vs Charros de Jalisco | 19:30 horas | LMP Youtube.

¿Qué equipo tiene más posibilidades de quedarse con el título de la LMP 2026?

En estos momentos, la tabla de posiciones es dominada por los Algodoneros de Guasave al ser el equipo que tiene más victorias a lo largo de la temporada, por lo que buscarán un triunfo más esta noche ante los Jaguares de Nayarit para mantenerse en lo alto de la clasificación.

Debajo de los Algodoneros, la Liga Mexicana del Pacífico presenta a instituciones históricas como los son las Águilas de Mexicali y los Yaquis de Ciudad Obregón; sin embargo, es imposible dejar a un lado a los Charros de Jalisco, sobre todo, por ser los actuales bicampeones de la LMP.