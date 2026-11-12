Entrenadores coinciden: “A los 60 años, este es el ejercicio más fácil y seguro para fortalecer las rodillas”

El ejercicio se ha vuelto una de las cosas más importantes para las nuevas generaciones, las cuales entienden que un cuerpo sano trae consigo una mente sana. Sin embargo, esto no impide que otras personas, como aquellas que superan los 60 años de edad, también puedan realizar activación física.

Es así como los adultos de la tercera edad han comenzado a realizar ejercicio en su tiempo libre o, bien, en el momento en que terminan sus actividades. Ante ello, es preciso conocer cuál es la rutina más sencilla y segura que estas personas pueden hacer, de acuerdo con lo dicho por los expertos.

¿Cuál es el ejercicio más fácil que pueden hacer las personas de 60 años o más?

De acuerdo con los experto de la American Academy of Orthopaedic Surgeons, el ejercicio que se ha vuelto el más popular para las personas de 60 años o más es la elevación de pierna recta, misma que tiene como ventaja principal la elevación del cuadríceps sin que la persona haga una sentadilla profunda.

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El mejor ejercicio para combatir tu dolor de rodilla: SLR o elevación con pierna recta. Os lo explico ⤵️ pic.twitter.com/BJMgDG4HUI — Dr Juanjo López (@drlopezmartinez) October 17, 2026

Este movimiento beneficia el músculo sin que la rodilla resulte lastimada, cuidando así la articulación de esta parte del cuerpo. Además, este ejercicio también es muy utilizado en algunas rutinas de fortalecimiento, lo cual habla del impacto positivo que tiene en ciertos cuerpos veteranos.

¿En qué se centra el ejercicio de elevación de pierna?

La elevación de pierna se centra específicamente en la zona del cuadríceps, el cual se encuentra en la parte delantera del muslo y que es sumamente utilizado en distintos movimientos como, por ejemplo, subir escaleras, caminar, trotar o levantarse de una silla, lo cual lo convierte en fundamental.

Es así que los expertos consideran que su acondicionamiento es importante a partir de cierta edad o, bien, de las molestias que pueden aparecer con el paso de los años, motivo por el cual resulta necesario tenerlo en cuenta si ya eres una persona anciana y quieres recuperar tus movimientos habituales.