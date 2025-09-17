El increíble récord que presume Tigres en el Apertura 2025 previo al partido vs Chivas

Partidazo en la Liga MX cortesía de los Tigres de la UANL cuando visiten la cancha de las Chivas del Guadalajara en duelo pendiente que no se jugó de la jornada 1 del Torneo Apertura 2025. El club de la Sultana del Norte buscará las tres unidades ante un conjunto rojiblanco que viene envalentonado tras la victoria 2-1 en el Clásico Nacional ante el América de André Jardine.

Para este duelo de titanes, el club dirigido por Guido Pizarro querrá conservar uno de los récords que mantiene en el presente certamen; el de los goles recibidos. En siete partidos disputados, los Tigres solo han encajado ocho anotaciones con lo que se mantienen empatados en la cima de las mejores defensivas junto a Cruz Azul, América, Pachuca y los Bravos de Juárez.

Portería imbatida

Cabe destacar que, los Tigres registran cuatro compromisos sin recibir gol en el actual torneo (victoria ante Juárez, frente a Puebla, contra Santos Laguna y el reciente empate frente al Club León). De hecho, esto también ha sido resultado de las buenas actuaciones de Juan José Purata, central mexicano que estuvo en la última fecha FIFA con la Selección Mexicana de Javier Aguirre y que buscará meterse a la lista final para el Mundial del próximo año.

💙 De gala para la Jornada 1 en Guadalajara.@KobrexOficial pic.twitter.com/XiD8tTPh4A — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 17, 2025

Por si fuera poco, el club de la UANL es la tercer mejor ofensiva del Torneo Apertura 2025 con 16 anotaciones por debajo de los Diablos Rojos del Toluca (19), Rayados de Monterrey (18) y empatados con la Máquina Celeste de la Cruz Azul y las Águilas del América. Con todo esto, Tigres sale con buen cartel para llevarse el triunfo en la cancha de Zapopán y poder llegar hasta el tercer lugar de la clasificación general en el certamen mexicano. El duelo será hoy miércoles 17 de septiembre en punto de las 7:00 y recuerda que podrás seguir el marcador online a través de aztecadeportes.com