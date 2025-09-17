¿Quieres ser compañero de equipo de Guillermo Ochoa? Así puedes calificar para trabajar en el Limassol de Chipre

A pesar de que Guillermo Ochoa no ha hecho su debut con el Limassol de Chipre, ya se habla del portero mexicano, quien tuvo un destino exótico para continuar su carrera a los 40 años de edad.

Tras haber quedado fuera de la convocatoria en el que pudo haber sido su primer partido en la Liga de Chipre, el guardameta ha desatado las burlas por no tener sus primeros minutos en su nueva aventura, misma que llama la atención por la manera en la que la institución busca a elementos del cuerpo técnico y jugadores a través de LinkedIn.

AEL Limassol busca staff en redes sociales

Mediante redes sociales el equipo de Limassol invita a sus aficionados a seguir al conjunto de Chipre en la red social orientada al uso empresarial, misma en la que se publican las vacantes en el equipo, no obstante, cabe recalcar que el equipo de futbol no es el que busca reclutar gente, pues es la institución de basquetbol la que busca elementos para sumarlos a sus filas.

Η TRIA EKA AEL BC είναι πλέον στο LinkedIn.

Μέσα από την επίσημη σελίδα μας θα μοιραζόμαστε ενημερώσεις για την ομάδα, εταιρικές συνεργασίες, κοινωνικές δράσεις και στρατηγικές πρωτοβουλίες.



Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε και να γίνετε μέρος της κοινότητας μας στο… pic.twitter.com/quLSNi0HfV — AEL Limassol BC (@ael_bc1967) September 2, 2025

“A través de nuestra página oficial, compartiremos novedades sobre el equipo, las alianzas corporativas, las acciones sociales y las iniciativas estratégicas. Te invitamos a seguirnos y formar parte de nuestra comunidad”, se lee en las redes sociales del AEL Limassol BC.

El siguiente partido del Limassol en la Liga de Chipre es el 22 de septiembre cuando visiten al Omonia en la Fecha 4 del certamen local, compromiso en el que Guillermo Ochoa podría ver su debut con su nuevo equipo. Al momento y luego de tres compromisos, el conjunto dirigido por Paolo Tramezzani se ubica en el octavo puesto de la competencia con registro de una victoria, un empate y una derrota.

