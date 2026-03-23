El siguiente partido en el que Kevin Mier sería titular con Cruz Azul

Nicolás Larcamón tiene uno de esos problemas que cualquier director técnico quisiera tener en su gestión. Andrés Gudiño y Kevin Mier pelean por la titularidad en el arco de Cruz Azul en este trayecto final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup, pero parece que el colombiano puede dar un golpe sobre la mesa esta misma semana.

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La Máquina Celeste enfrentará al Atlético Nacional de Colombia este miércoles 25 de marzo en San Jose, California en partido de cáracter amistoso de fecha FIFA. El conjunto de La Noria no quiere perder ritmo y sobretodo no perderle pista a las Chivas del Guadalajara en lo más alto de la clasificación general. Por ello, sostendrán este cotejo ante el gigante colombiano y no perder sensaciones en este tramo de la temporada.

Larcamón piensa en Mier

Para este compromiso, el estratega sudamericano adelantó que sería el colombiano quien iniciaría en el terreno de juego y con ello, Mier tendría su segunda titularidad al hilo tras lo sucedido ante los Cañoneros de Mazatlán en el pasado Viernes Botanero de TV Azteca Deportes.

A pesar de que el partido es amistoso, Mier estaría ganando terreno sobre el mexicano Gudiño y posiblemente estaríamos viendo como el ex futbolista de Millonarios vuele a ser el uno de la Máquina Celeste. Cabe recordar que, Cruz Azul está a tres puntos del 'Rebaño Sagrado' y con cinco jornadas por disputarse, el liderato podría pintarse de azul celeste en caso de una combinación de resultados, por lo que Larcamón necesitará a sus mejores hombres en estos partidos.