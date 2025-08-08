¡Increíble! El VIDEO del nuevo ERROR de Kevin Mier con Cruz Azul en Leagues Cup 2025

Kevin Mier no suelta la mala racha y ahora fue en la Leagues Cup 2025. El arquero colombiano cometió una nueva pifia en un partido que lamentablmente para su causa terminó en gol en contra. Ahora, la Máquina Celeste tendrá que remar contra corriente en el duelo contra Colorado Rapids si no se quiere despedir con derrota de la Leagues Cup 2025.

Un mal despeje del guardameta celeste inició una jugada de tres toques que culminó en el tanto de Rafael Navarro Leal apenas al tercer minuto del cotejo. Tras el gol recibido, Cruz Azul cumplió la mala racha de tanto en contra en sus tres partidos del certamen internacional y promediar tres recibidos por juego.

Recuerdos de Atlas y América

Kevin Mier ha estado en el ‘ojo público’ y más en el de los aficionados celestes por sus recientes errores en los partidos de Cruz Azul. Uno muy recordado fue en el partido contra el América de la liguilla pasada que desencadenó la eliminación de los pupilos de Vicente Sánchez en ese entonces contra el acérrimo rival en liguilla.

En el presente Torneo Apertura 2025, Atlas le anotó tres tantos al club de La Noria en una de las noches más tristes de Mier defendiendo la playera de Cruz Azul.