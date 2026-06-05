Elijah Just, el joven futbolista neozelandés que triunfa en Escocia y busca dar el salto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa del Mundo es el espacio ideal para que las grandes figuras brillen, tengan más de 30 o menos de 20. Por eso, el joven neozelandés tiene una cita con la historia, esperando explotar todo el talento que se presume de él. Este tipo de escenarios es donde los elegidos dan un paso al frente y Nueva Zelanda espera que Elijah Just sea parte de dichos jugadores.

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¿Quién es Elijah Just, mundialista por Nueva Zelanda?

Pese a que no es de los más jóvenes de todo el torneo, Elijah Just se levanta como parte elemental del cambio generacional del equipo neozelandés. Con Chris Wood como su gran emblema, el cuadro de Oceanía tiene en este nuevo turno la oportunidad de competir de mejor forma. Y para ello requiere que el talento joven dé un paso al frente.

Con 26 años, Just ha realizado toda su carrera en Europa, por lo que ha tenido roce con el más alto nivel. En la pasada temporada tuvo seria actividad con el Motherwell FC, liga donde peleó hasta el final por el trofeo escocés. Ahora, tiene la oportunidad de ser clave para las aspiraciones de su seleccionado nacional.

Siendo frecuente con Nueva Zelanda desde 2019, forma parte de un combinado que regresa al país a una Copa Mundial, pues no alcanzaron lo necesario en Brasil, Rusia y Qatar. Por eso, siendo uno de los grandes protagonistas del equipo, se espera que sea capaz de ayudar a una selección que históricamente se ha quedado muy corta en nivel y resultados.

#newzealandfootball #WorldCup2026 #kiwipride #footballrisingstars ♬ original sound - stan_z05 @samthefootballfan The All Whites are gearing up for a historic run! 🇳🇿⚽️ With a mix of experienced leaders like Chris Wood and rising talents like Marko Stamenic and Elijah Just, the New Zealand squad is ready to take the world by storm in the 2026 World Cup. The future of Kiwi football has never looked brighter! #allwhites

¿Qué le espera a Elijah Just y a Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA?

En el proceso pasado rumbo a Qatar donde no clasificaron, Elijah Just era bastante joven y no tenía el nivel que ha ganado con la experiencia, por lo que esta es su gran oportunidad. Titular en Escocia y con todo lo necesario para jugar su futbol, tiene una cita con la justa mundialista el próximo lunes 15 de junio, cuando debuten contra Irán. Esto antes de jugar ante Bélgica y Egipto, situación que se torna bastante complicada de llevar a buen puerto.