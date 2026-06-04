Ellyes Skhiri, el centrocampista que nació en Francia, pero prefirió a Túnez y hoy los representa en el Mundial

Aunque es un “fenómeno” que ocurre en muchos países en la actualidad, Ellyes Skhiri nació en Francia teniendo fuertes raíces tunecinas. Ante dicho contexto, decidió jugar por el país que vio nacer a sus progenitores. Por ello, su historia marca la consistencia y las decisiones que forjan el legado de un hombre que hoy es apodado The Maraton Man.

De México 1970 a La Copa Mundial de la FIFA 2026™: la evolución de los autobuses que mueve al país

¿Quién es Ellyes Skhiri, mundialista por Túnez?

A diferencia de muchos futbolistas, este hombre no ha sido un trotamundos. En el espacio que le dan la oportunidad, allí explota sus cualidades durante un buen lapso y por eso solamente ha defendido la casaca de 3 clubes en toda su vida. Formado en las fuerzas básicas del Montpellier e iniciando su carrera ahí, emigró en 2019 al Colonia de Alemania para recalar en el Eintracht Frankfurt en 2023.

En estos clubes lo que destaca es su capacidad física, pues parece que nunca tiene fin. Entre los que dirigen su carrera futbolística se bromea diciendo que no tiene cuerpo de humano, llegando a datar 13 kilómetros recorridos en los 90 minutos de un partido. Constantemente, sin necesidad o petición de parar, el tunecino se convirtió en el equilibrio del conjunto alemán y también del seleccionado africano.

Con eso en mente, espera que su nivel futbolístico sea el necesario para que Túnez trascienda en esta nueva Copa del Mundo. Ha formado parte de las selecciones que volvieron a este torneo (2018 y 2022) tras ausentarse desde Alemania 2006 y espera completar (probablemente su última oportunidad) récord perfecto siendo alineado en todos los partidos de las ediciones mencionadas.

¿Qué le espera a Ellyes Skhiri en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Con su titularidad prácticamente asegurada, los africanos confían en Ellyes Skhiri para ser un emblema del equipo por calidad y experiencia. Lamentablemente en Rusia y en Qatar se quedaron en fase de grupos, por lo que esperan alcanzar la siguiente ronda por primera vez en toda su historia de los Mundiales. Compartirán grupo con Suecia, Países Bajos y Japón, lo que será una prueba durísima para alcanzar el sueño de la clasificación.