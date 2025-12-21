Emotiva despedida de LEYENDA de Chivas al salir del equipo tras el Apertura 2025 “Convirtieron a un conejito en Chiva por siempre”

Este sábado 20 de diciembre del 2025, Isaác "Conejito" Brizuela se despidió de la afiicón de Chivas con un emotivo video al confirmarse su salida del equipo tras el Apertura 2025.

El atacante, considerado por muchos aficionados figura del rebaño por los cinco títulos que logró ganar, compartió un mensaje largo y un video lleno de sus declaraciones dedicado para la afición y en el que destaca la importancia de jugar en Chivas.

En su publicación detalló que le dificultaba despedirse de lo que se convirtió en su casa, escula y orgullo como jugador. Explicó que portar la playera fue un privilegió y una enorma responsabilidad.

Dio un breve repaso de cada etapa que tuvo en el equipo, desde quedarse sin jugar la final de 2017, ser la figura y hasta terminar teniendo que ver los juegos de la tribuna.

Por último, le agradeció a diferentes personajes destacados de Chivas por marcar su etapa en el equipo.

"Llegué a esta institución un 17 de diciembre del 2014, sin imaginar que estaba por comenzar uno de los capítulos más importantes de mi vida . Hoy después de 11 años, me cuesta encontrar las palabras para despedirme de lo que fue mi casa, mi escuela y mi orgullo como jugador.

Vestir la camiseta de Chivas siempre fue un privilegio, un honor y una enorme responsabilidad. Representar al equipo más mexicano y más querido no es algo que se explique con títulos o partidos; es un sentimiento que se lleva en la piel y en el corazón.

Viví momentos inolvidables y cada logro fue fruto del trabajo, la unión y la pasión que distingue a este club. También conocí la parte más dura del fútbol. Una lesión me dejó fuera de la final en aquel campeonato del 2017 que tanto soñé jugar,y este último año me tocó vivir desde otro lugar, con menos minutos en la cancha. Pero incluso en los momentos difíciles, Chivas me enseñó a mantener la fe, la disciplina y el compromiso con el equipo por encima de todo.

Aquí alcancé mi madurez futbolística, pero sobre todo crecí como persona.Chivas no es solo un Club, es un estilo de vida. Me inculcó valores que llevaré siempre conmigo; unión, fraternidad, disciplina y pasión. Aquí comencé a formar mi familia y nacieron mis hijos, y eso convierte a esta institución en algo eterno para nosotros .

Quiero agradecer de manera muy especial a Jorge Vergara, por darme la oportunidad de llegar a esta grande institución, Gracias por tu legado.

Amaury Vergara , Gracias por tu apoyo, tu confianza y por creer en mi trabajo.

A Alex Manzo por escucharme, por todo tu apoyo y disposición diaria hacia mí. A todos los directivos y compañeros de vestidor con los que coincidí durante este camino, gracias por sus enseñanzas. De cada uno me llevo un aprendizaje que me hicieron crecer dentro y fuera de la cancha.

Gracias al cuerpo médico, staff, Nutriologos, podóloga, área de comunicación, psicología, seguridad, cocineros, intendencia y a todo el personal de Verde Valle y estadio Akron. Gracias por su profesionalismo, su entrega y, sobre todo, por el cariño. Me voy con el corazón lleno por haber conocidos personas tan valiosas".

Por último, en su video cerró con un emotivo detalle al declarar que será un Chiva por siempre.

"Porque en guadalajara si existe la mágia, convirtiendo a un conejito en una Chiva por siempre. Gracias por tanto Chivas, hasta pronto!.

Los números de Isaác Brizuela con Chivas

Isaac deja el equipo luego de haber disputado un total de 339 partidos con el equipo en los que tuvo 22,820 minutos en el terreno de juego. Isaac logró marcar un ttoal de 25 goles y dar 34 asistencias con el equipo.

Deja un legado en el que logró marcar cinco títulos clave en la historia del club.

