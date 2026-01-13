Pertenece al Madrid, se fue prestado a Francia y anota gol en su debut

Endrick firmó su primer gol con el Olympique Lyon en su debut oficial y su tanto resultó decisivo para que el equipo francés avanzara a los dieciseisavos de final de la Coupe de France tras vencer 2-1 a Lille. La anotación, que llegó justo antes del descanso, sirvió para inclinar la balanza a favor de Lyon en un encuentro que tuvo alternativas e intensidad en ambas áreas.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Edson Álvarez se quedaría sin equipo después de la Copa del Mundo

El tanto llegó en el minuto 42, cuando Corentin Tolisso prolongó con un taconazo un centro desde la izquierda y Endrick, en el punto de penal, la empalmó con perfil y definición clínica para batir al guardameta rival. La acción demostró el oportunismo del delantero y su capacidad para aprovechar segundas jugadas, rasgos que Lyon espera potenciar durante su estancia en el club.

Así Será el NUEVO Inter Miami 2026 | Fichajes, Plantilla y Futuro del Club

¿Cómo fue la llegada de Endrick al Lyon de Francia?

El brasileño de 19 años aterrizó en Lyon cedido por el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026, en una operación orientada a garantizarle minutos de juego después de un periodo de participación limitada en el Bernabéu. La cesión no contempla opción de compra y busca, en palabras de fuentes cercanas al jugador y a ambos clubes, relanzar su progresión competitiva en cancha y recuperar ritmo de competición.

¿Por qué es tan importante el gol de Endrick con el Lyon?

La importancia deportiva del gol trasciende lo puntual, además de dar la clasificación en la Copa, el tanto sirve como mensaje sobre su adaptación y su potencial impacto inmediato en un proyecto que pretende recuperar gol y frescura en la delantera. A nivel personal, Endrick se anota un golpe de autoridad que refuerza sus aspiraciones de entrar en la órbita de Brasil de cara a compromisos internacionales venideros y a la consideración de su cuerpo técnico en el Real Madrid.

En el Viejo Continente observarán ahora la evolución del delantero en la Ligue 1, la expectación es alta y la exigencia también. Lyon contará con la presión y la oportunidad de moldear a un talento precoz que necesita continuidad; si mantiene la regularidad y el nivel mostrado en su estreno, su préstamo podrá considerarse desde ya como un paso relevante en su carrera.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo sigue los pasos de Diego Maradona y sorprende a todo México