Cristiano Ronaldo sigue los pasos de Diego Maradona y sorprende a todo México

En México hay mucha expectativa por la participación de Cristiano Ronaldo en el juego amistoso que Portugal disputará ante la Selección Mexicana en el mes de marzo, celebrando la reinauguración del Estadio Azteca (hoy Banorte) . En las últimas horas, se dio a conocer que la delegación portuguesa, junto con ‘CR7’, harán sede en Ciudad de México, precisamente en Coapa, las instalaciones del América.

Cristiano sigue los pasos de Diego Maradona en México

Hay que recordar que durante el Mundial de México 1986, la selección de Argentina, que tenía a Diego Armando Maradona como gran estrella, también utilizaron las instalaciones del América como su cuartel y centro de entrenamiento. De esta manera, Cristiano Ronaldo seguirá los pasos del astro argentino al arribar a Ciudad de México, siempre y cuando sea convocado por Roberto Martínez , pues su participación no está asegurada.

Cristiano Ronaldo y Portugal harán sede en Coapa|Crédito: @Cristiano / X

Lo cierto es que la afición mexicana tiene mucha expectativa por ver en vivo y en directo a una de las figuras más importantes del futbol en los últimos tiempos. Por su parte, ‘CR7’ podría utilizar este amistoso a modo de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues se jugará apenas tres meses antes de la cita mundialista. Según reportes, el acuerdo entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Federación de Portugal habría establecido a Coapa como sede del equipo luso.

La presencia de Cristiano Ronaldo no está confirmada

Si bien es cierto que el principal atractivo del amistoso entre México y Portugal es la presencia de Cristiano, los altos mandos del equipo luso no pudieron asegurar la participación del futbolista de Al-Nassr. Resulta que la federación portuguesa le comentó a la FMF que la presencia de Ronaldo en el campo de juego está ligada a una decisión propia del cuerpo técnico.

La presencia de Cristiano Ronaldo en el México vs Portugal no está asegurada|Crédito: @Cristiano / X

Desde México intentaron seducir a Portugal con un bono económico para que el ‘Bicho’ esté presente de manera obligada en el Estadio Banorte, sin embargo, la FPF rechazó esta posibilidad. Resulta que la presencia de Cristiano no se negocia en ninguna circunstancia, por lo que su participación ante la Selección Mexicana no está asegurada.

De todos modos, ambas federaciones llegaron a un acuerdo para que las selecciones presenten el “equipo A” en el amistoso, es decir, jugar con todos los jugadores que son habitualmente titulares. De esta manera, es posible que Cristiano esté presente en el terreno de juego, siempre y cuando esté en óptimas condiciones físicas.