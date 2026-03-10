Entregan 54 gafetes FIFA a árbitras y árbitros mexicanos

Buenas noticias para el arbitraje mexicano y el desarrollo del futbol en nuestro país; 54 gafetes FIFA fueron entragados a árbitras y árbitros . Con ello, los silbantes dan un paso al frente en su camino profesional y reitaran que el nivel de arbitraje está a la altura de las grandes potencias en este nicho.

En un evento presidido por Mikel Arriola Comisionado Presidente de la FMF, Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF, Juan Manuel Herrero, Director General de la Comisión de Árbitros y Horacio Elizondo, Director Técnico de Árbitros se entregaron los gafetes a los distintos silbantes.

“Desde la creación de la FMF, se instauró la Comisión de Árbitros, por lo que no se puede entender el futbol sin su importante presencia, siendo un pilar fundamental de nuestro deporte.'', destacó Arriola. Además, Sisniega insistió en el compromiso que tienen los árbitros en el futbol mexicano: ''0Reciban este gafete con orgullo, pero también con la convicción que todavía hay muchos sueños por alcanzar y de que su trabajo ayudará a seguir posicionando al arbitraje mexicano entre los mejores del mundo.”, mencionó el directivo.

Las mujeres toman el mando

Cabe destacar que, actualmente se cuenta con 105 silbantes profesionales de 758 árbitros totales que hay en nuestro país, lo que representa el 13.8% de la plantilla total y este porcentaje es el más alto de la Concacaf. Finalmente, se dio a conocer en el comunicado oficial que las y los árbitros con su gafete FIFA estarán entrenando y recibiendo clases teóricas en los próximos días para llevar a un nuevo nivel su profesionalismo.

