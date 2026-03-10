Insuperable: la lista COMPLETA de todos los mexicanos que se han lesionado previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana llega con ciertas dudas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, no precisamente por rendimiento, sino por la ausencia de jugadores de peso debido a las lesiones. En estos momentos, Javier Aguirre, seleccionador del combinado nacional, se encuentra en Europa para analizar la situación de los futbolistas mexicanos lesionados y, algunos de ellos, ya no podrán estar presentes en la cita mundialista.

Si bien es cierto que algunos elementos como Raúl Jiménez y Johan Vásquez han logrado mantenerse sanos a pesar de ser titulares en sus respectivos equipos, otros como, por ejemplo, Santiago Gimenez, se han perdido una gran cantidad de partidos. En esta ocasión, mostraremos una lista con todos los jugadores de México que se encuentran lesionados y su panorama de cara al Mundial 2026.

Los jugadores mexicanos que se han lesionado previo al Mundial 2026

1. Santiago Gimenez

El delantero del AC Milan jugó su último partido el 28 de octubre de 2025. Fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en su tobillo, pero este martes 10 de marzo regresó a los entrenamientos con el primer equipo. Dependiendo de su nivel, podría jugar la Copa del Mundo.

2. Edson Álvarez

|Foto: @fenerbahce

En los últimos días de febrero del vigente año, el mediocampista del Fenerbahçe comenzó con su rehabilitación para recuperarse de su cirugía del tobillo. Se perderá los juegos ante Portugal y Bélgica. Desde México esperan que esté disponible para el inicio del Mundial.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Gilberto Mora

|MEXSPORT

El 17 de enero de este año fue la última vez que jugó un partido oficial. El joven de 17 años padece de pubalgia, dolencia común en futbolistas por sobrecarga y desequilibrio muscular entre los aductores y los abdominales. Ahora mismo se encuentra en rehabilitación y se estima que regrese a fines de marzo. Sin embargo, no hay una fecha oficial para su regreso.

4. Luis Chávez

|Crédito: Getty Images

Sufrió una rotura de ligamentos cruzados durante la Copa Oro 2025 con México. No obstante, hace dos semanas regresó a entrenar con normalidad en el Dinamo de Moscú y su participación en la Copa del Mundo está sujeto a su rendimiento.

5. César Huerta

|RSC Anderlecht

Al igual que Mora, el extremo padece de pubalgia y su recuperación no avanza como se esperaba. Su regreso a las canchas aún es una incógnita y podría ser una de las ausencias de peso de la Selección Mexicana en el Mundial.

6. Alexis Vega

|MEXSPORT

Su último partido fue la final del Apertura 2025 en el que Toluca derrotó a Tigres para obtener el bicampeonato. El delantero padecía de una lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera por 3 meses, pero acaba de regresar en la Jornada 10 en el triunfo de los Diablos Rojos ante FC Juárez.

7. Rodrigo Huescas

El lateral mexicano sufrió una rotura de ligamento cruzado en octubre de 2025 y difícilmente pueda participar del Mundial 2026. Existe la posibilidad de que llegue a recuperarse con lo justo, pero tendrá prácticamente cero ritmo futbolístico.

8. Javier Orozco Chiquete

|Instagram Jesús Orozco Chiquete / @el_chiquete4

El defensor de Cruz Azul sufrió una luxación grave en el tobillo derecho con daño en ligamentos en la Semifinal del Apertura 2025 ante Tigres. Ya es un hecho que no llegará a recuperarse para la Copa del Mundo.

