Se sabe que el ejercicio puede ser un hábito que, a la larga, mejora muchas partes del cuerpo no solo en el apartado estético, sino también en cuestiones de salud. Ante ello, expertos en la materia recomiendan hacer al menos 30 minutos de actividad física todos los días.

En ese sentido, los amantes del mundo fitness consideran que el ejercicio no solo te ayuda a verte y sentirte bien, sino que, además, tiene la facultad de ayudar a reducir el riesgo de una de las enfermedades más peligrosas que existen en México y el resto del mundo. ¿Cuál es?

¿Qué enfermedad se reduce si realizas 30 minutos de ejercicio al día?

De acuerdo con el entrenador y culturista Jeff Nippard a través de su libro “La escaldar del músculo”, aquellas personas que logran hacer 30 minutos de ejercicio de fuerza todos los días y durante la semana tienden a reducir el riesgo de padecer cáncer a mediano y largo plazo.

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Con este tipo de ejercicio y dicha cantidad de tiempo el cuerpo se fortalece lo suficiente como para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. No obstante, el entrenador sostiene que, en esencia, no es posible crear un desarrollo muscular sostenible con este periodo de tiempo.

Básicamente, el entrenador sostiene que no se necesitan pasar muchas horas en el gimnasio para tener un cuerpo ostentoso, sino más bien, para quienes inician en este mundo, se recomienda un periodo de 30 a 60 minutos de entrenamiento de fuerza en un lapso de dos a tres veces por semana.

¿Qué ejercicios ayudan a acortar el entrenamiento por lo completos que son?

Si no tienes mucho tiempo y tu periodo en el gimnasio es corto, el experto en la materia recomienda hacer algunos ejercicios como el peso muerto, las sentadillas o las zancadas para el tren inferior, teniendo ejemplos como los jalones, las dominadas o el remo para ver resultados en tu cuerpo.