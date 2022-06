Entrevista con Jorge Valdano: ¿Para qué está la Selección Azteca?

El analista de Azteca Deportes, Jorge Valdano, analiza a Gerardo Martino al frente de la Selección Azteca y las áreas de oportunidad en el futbol mexicano

Como jugador, entrenador, y ahora como escritor y analista, la elegancia prevalece en Jorge Valdano. Con un porte exquisito, desde los calecites hasta el saco, el Campeón del Mundo en México 1986 espera sonriente la charla. Siempre amable, y con su distinguido carisma, expone una radiografía del futbol mexicano, y hasta dónde podría llegar la Selección Azteca de Gerardo ‘Tata’ Martino en el Mundial de Qatar 2022.

¿Cómo califica el proceso de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana?

Ha ido claramente de más a menos. Ha tenido una aparición que generó ilusión, con buenos resultados, con una gran identificación con los jugadores, o por lo menos es lo que se desprende de las declaraciones de todos, y es en estos últimos meses en donde las sensación es que la selección perdió un poco el paso, perdió confianza y seguridad.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Gerardo Martino?

Hay que decir que en primer lugar fue un jugador magnífico que se convirtió en su equipo, que es el mío, el Newell’s Old Boys, en una figura de referencia. Luego entrenó a nivel nacional e internacional, en Sudamérica, en Europa, a dos selecciones, y finalmente estuvo en Estados Unidos lo que le da una visión de la Concacaf que seguramente le habrá ayudado en esta experiencia. Todo lo que estoy diciendo hay que considerarlo como fortalezas.

Más allá de eso es un hombre tranquilo y yo soy muy partidario de los hombres tranquilos y después de ver a (Carlo) Ancelotti esta temporada todavía más, y me parece que se trata también de una persona dialogante, de esas que le hacen bien al futbol y a la sociedad en la que ejerce su trabajo.

¿La Selección Mexicana tiene la infraestructura para ser campeona del mundo?

Las selecciones también tienen fortalezas y debilidades. La fortaleza del futbol mexicano tiene que ver con la pasión de su gente. Eso le da un alimento cultural muy importante. Luego, hay muchos jugadores que están en Europa, eso también es relevante para su madurez futbolística, y finalmente es un país que económicamente es capaz de sustentar este fenómeno, hasta el punto que yo creo que en toda América es muy difícil encontrar un país que ofrezca tantas posibilidades a sus jugadores.

Ahora bien, creo que se está entreteniendo en polémicas que son falsas. Por ejemplo, la de los jugadores que vienen al país y que le quitan las plazas a los jugadores mexicanos. Estamos viendo en el futbol europeo a equipos que juegan con once extranjeros y eso, lejos de haber generado un problema lo que le ha dado al futbol europeo es una fuerza competitiva realmente extraordinaria, señal de que ese no puede ser el problema, o por lo menos no puede ser el único problema.

Si yo tengo que hablar de problemas creo que debería irme por lo estructural. Tienen que poner más acento a la formación tanto de entrenadores como de jugadores. Es ahí en donde Europa está sacando ventaja y no solo a México, sino a todo el continente.

¿Afecta el formato de competencia y la ausencia del descenso en la Selección Mexicana?

Esos son problemas competitivos que no me parece que tengan que tener una influencia en la capacidad competitiva de los jugadores. Sí que puede tener influencia en el atractivo del futbol para los aficionados, eso puede generar una especie de alejamiento del aficionado, porque al final termina por no entender muy bien las claves de la competición, pero yo apuntaría más bien al otro problema.

Ya hemos hablado sobre si México podría conquistar el territorio de las finales o de las semifinales, y eso es posible, pero para eso es necesario rodearlo de fortalezas que tienen que ver con la educación. Esto es como en la sociedad. Si una sociedad es más educada, el país es más próspero y en el futbol tendría que pasar lo mismo. Además, estamos hablando de que el futbol es cada vez más metodológico. Antes esta era una materia que se aprendía en calle. La calle como escenario de formación ha desaparecido y ahora hay que llevar todo eso a la academia, y me parece que ese tránsito no lo estamos haciendo bien.

¿Qué emociones le causa el partido del Mundial entre México y Argentina?

Las máximas (expectativas), porque soy argentino, me tocó ser campeón del mundo con mi país, y adoro a México, entonces voy a tener un problema ese día. Acomodaré mis sensaciones a los intereses. Me gustaría que se clasificaran los dos, por lo tanto, Arabia y Polonia serán mis víctimas.