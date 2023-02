‘Me hubiera gustado que el DT de la Selección fuera mexicano’ Ambriz

El técnico mexicano, Nacho Ambriz, fue uno de los candidatos para dirigir a la Selección Azteca, sin embargo, no fue elegido pese a estar en la terna final.

Nacho sabe que lo importante no es quien vaya a ocupar la silla vacía, sino el futuro del combinado mexicano.

Ambriz prefería que el técnico fuera mexicano, pero tras la decisión, mostrará su apoyo sin importar la nacionalidad.

‘Con todo el respeto que me merece Cocca, me hubiera gustado que el técnico fuera mexicano. Hoy Cocca es el entrenador de México, hay que apoyarlo.’

Para el excapitán de la Selección Mexicana, ni Juan Carlos Osorio, ni Gerardo Martino conocían el futbol mexicano.

‘Los dos anteriores que pasaron, no conocían nuestras raíces. Después en la parte futbolística, creo que no han entendido que tenemos dos cosas importantes, somos resistentes. Esa es una de las fortalezas que tenemos, y me la enseñó el señor Menotti. Si algo tienen los mexicanos, es que son pícaros y resistentes’.

‘Nacho’ Ambriz mantiene viva la esperanza de dirigir a México

Ante la pregunta de si algún día le gustaría dirigir a México, esto fue lo que respondió el técnico del Toluca:

‘El sueño nadie me lo puede quitar, es lo que yo siempre digo. Es como cuando dicen, ‘se puede ser campeón del mundo’ y ¿por qué no?’