Lautaro se quiebra entre lágrimas: “¡Lo soñé!” | Argentina a la final | Copa Mundial de la FIFA 2026

La emoción desbordó a Lautaro Martínez después de la clasificación de Argentina a la gran final. Entre lágrimas, el delantero confesó: “Lo soñé”, tras convertirse en una de las figuras de la semifinal ante Inglaterra. Revive este emotivo momento, la celebración del atacante argentino y la alegría de todo el equipo después de conseguir el boleto a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.